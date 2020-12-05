Арбитражный суд Башкирии снял арест с акций БСК после удовлетворения иска Генпрокуратуры

УФА, 5 декабря. /ТАСС/. Арест с акций Башкирской содовой компании (БСК), который был наложен в качестве обеспечительной меры по ходатайству Генпрокуратуры РФ, снят после решения об изъятии акций предприятия в пользу Росимущества. При этом сохранено требование о запрете вносить изменения в реестр акционеров, следует из картотеки дела.

В пятницу иск Генпрокуратуры РФ об изъятии акций БСК был удовлетворен в полном объеме, Арбитражный суд Башкирии выявил нарушения законодательства о приватизации при переходе активов предприятия из государственной собственности.

"Принятые по делу А07-20576/2020 определением от 31.08.2020 обеспечительные меры отменить частично. В этой связи абзац шестой определения об обеспечении иска от 31.08.2020 изложить в следующей редакции: "запретить АО "Реестр" вносить любые изменения в реестр акционеров АО "Башкирская содовая компания", - сказано в определении суда.

Таким образом, исключены пункты о наложении ареста на обыкновенные именные акции АО "Башкирская содовая компания", которые находились во владении АО "Региональный фонд", АО "Башкирская химия", ООО ТД "Башкирская химия".

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством 26 августа поручил кабмину и руководству Башкирии разобраться в ситуации с БСК и выводом денег в офшоры. В тот же день прокуратура начала проверку. До 17 января 2013 года 61,65% ОАО "Сода" принадлежали Башкирии, 34,79% - ОАО "Каустик". Впоследствии "Сода" была присоединена к "Каустику" с переименованием последнего в Башкирскую содовую компанию. После конвертации акций двух компаний доля акций республики в БСК, которая владела контрольным пакетом ОАО "Сода", снизилась до 38%, кипрской ModisаnnaLimited и ОАО "Башкирская химия" перешло 62% акций.