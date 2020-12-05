Минздрав назвал предельную отпускную цену вакцины "Спутник V"

МОСКВА, 5 декабря /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало предельную отпускную цену вакцины против нового коронавируса "Спутник V", два компонента будут стоить 1 942 рубля. Об этом журналистам в субботу рассказал помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

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"Минздрав России зарегистрировал предельную отпускную цену производителя на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции "Спутник V", разработанную НИЦЭМ им. Гамалеи", - сказал он. По словам Кузнецова, цена двух компонентов составляет 1 942 рубля.

Помощник министра здравоохранения добавил, что цена упаковок по пять двухкомпонентных наборов зафиксирована на уровне 9 710 рублей. "Вакцинация граждан России будет бесплатной и исключительно добровольной", - отметил он.

Ранее правительство включило вакцину в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов.