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Пандемия COVID-19
Обновлено 

Минздрав назвал предельную отпускную цену вакцины "Спутник V"

Стоимость составила 1 942 рубля за два компонента
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 5 декабря /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало предельную отпускную цену вакцины против нового коронавируса "Спутник V", два компонента будут стоить 1 942 рубля. Об этом журналистам в субботу рассказал помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

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"Минздрав России зарегистрировал предельную отпускную цену производителя на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции "Спутник V", разработанную НИЦЭМ им. Гамалеи", - сказал он. По словам Кузнецова, цена двух компонентов составляет 1 942 рубля.

Помощник министра здравоохранения добавил, что цена упаковок по пять двухкомпонентных наборов зафиксирована на уровне 9 710 рублей. "Вакцинация граждан России будет бесплатной и исключительно добровольной", - отметил он.

Ранее правительство включило вакцину в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов.

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