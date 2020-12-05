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Сбербанк сообщил о сбое по операциям с картами VISA

В банке заявили, что все неполадки уже устранены
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Сбербанк сообщил в субботу о сбое при проведении операций по картам VISA, все неполадки уже устранены.

"Сегодня, по техническим причинам, ряд клиентов могли столкнуться с затруднениями при проведении операций по картам VISA. Все неполадки уже устранены. Приносим искренние извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале банка.

Согласно данным Downdetector, сбои в работе банка наблюдались с 14:49 мск, пользователи не могли совершить платежи и переводы, наблюдался общий сбой сервисов.

Последний раз сбои в работе Сбербанка были зафиксированы 11 сентября, клиенты столкнулись с техническими неполадками при переводах через онлайн-банк.

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