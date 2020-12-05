Минпроторг развернул дополнительные мощности для выпуска антибиотиков

КАЛИНИНГРАД, 5 декабря. /ТАСС/. В России развернуты дополнительные мощности для производства антибиотиков, дефицит лекарств ликвидируется. Об этом сообщил журналистам в субботу в ходе рабочей поездки в Калининград министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Министерство промышленности и торговли дополнительно развернуло мощности производственные. Министерство здравоохранения согласовало 17 площадкам выпуск антибиотиков, поэтому дефицит на сегодня ликвидируется", - сказал Мурашко.

Ранее из нескольких регионов поступали сообщения о дефиците антибиотиков в аптеках.