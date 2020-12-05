{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минпроторг развернул дополнительные мощности для выпуска антибиотиков

Ранее из нескольких регионов поступали сообщения о дефиците антибиотиков в аптеках

КАЛИНИНГРАД, 5 декабря. /ТАСС/. В России развернуты дополнительные мощности для производства антибиотиков, дефицит лекарств ликвидируется. Об этом сообщил журналистам в субботу в ходе рабочей поездки в Калининград министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Министерство промышленности и торговли дополнительно развернуло мощности производственные. Министерство здравоохранения согласовало 17 площадкам выпуск антибиотиков, поэтому дефицит на сегодня ликвидируется", - сказал Мурашко.

Ранее из нескольких регионов поступали сообщения о дефиците антибиотиков в аптеках.

Теги
Россия
Bloomberg: Иран направил в Венесуэлу около десяти танкеров с топливом
По данным агентства, после разгрузки топлива эти танкеры должны помочь Венесуэле с экспортом нефти
Читать полностью