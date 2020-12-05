Спортивно-оздоровительные организации получили госпомощь объемом 1,5 млрд руб.

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Спортивно-оздоровительные организации получили государственную помощь в размере 1,5 млрд рублей в рамках поддержки отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса. Об этом сообщил ТАСС директор департамента стратегического развития и реализации федеральных проектов Минспорта России Сергей Смирницкий в ходе XXVI Всероссийского Съезда фитнес-индустрии, который проводит Национальное фитнес-сообщество при поддержке Министерства спорта.

"Организациям, которые в кодах своей деятельности указывают, что они осуществляют спортивно-оздоровительную работу в качестве основной деятельности, была оказана госпомощь в размере 1,5 млрд рублей", - сказал Смирницкий.

По его словам, в рамках этой помощи 25 тысяч организаций получили отсрочки по налоговым платежам, 35,5 тыс. получили безвозвратные кредиты. Смирницкий напомнил, что фитнес-индустрия играет важную роль в реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной в конце ноября 2020 года правительством РФ. Он отметил, что фитнес-отрасль охватывает высокий процент граждан среднего возраста, а сейчас стоит задача замотивировать россиян старшего возраста заниматься физической культурой.

Смирницкий также заявил, что Минспорт России готов выслушать предложения фитнес-отрасли в части создания новых мотивационных механизмов к занятиям физической культурой как людей старшего поколения, закончивших трудовую деятельность, так и трудоспособного населения.

В апреле Национальное фитнес-сообщество направило обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором оценивало размер государственной помощи фитнес-отрасли в 40 млрд рублей. Это, по мнению ассоциации, позволило бы сохранить 90% рабочих мест и обеспечить в итоге совокупный объем поступлений в консолидированный бюджет РФ 95 млрд рублей, что почти в 2,5 раза покрывало бы объем запрашиваемых средств.

Как сообщила ТАСС президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина, только за 2019 год объем налоговых отчислений от фитнес-отрасли России в бюджеты разных уровней составил 43,64 млрд рублей, что равноценно по сумме запрашиваемой помощи.

Отвечая на вызовы времени

Силина также отметила, что до пандемии фитнесом занимались 7 миллионов россиян, что составляет 4,8% от всего населения страны, при этом в Федеральном проекте "Спорт - норма жизни", входящем в Национальный проект "Демография", к 2024 году доля систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей России должна составить 55%, а к 2030 г. - достичь 70%. Отвечая на вызовы времени, фитнес-клубы разработали комплексные предложения, включающие в себя микс традиционного фитнеса и оздоровительных процедур: программы, как по профилактике COVID-19, так и по реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции.

"Уже около 40% операторов фитнес-индустрии предлагают специализированные программы, направленные на оздоровление организма, профилактику заболеваний опорно-двигательного аппарата, дыхательных путей, укрепление иммунной системы", - сказала Силина.

Она добавила, что около 7% граждан в возрасте 60-70 лет до пандемии посещали фитнес-клубы два раза в неделю. При этом 64% в возрасте старше 60 лет хотят заниматься физической культурой на регулярной основе, но не имеют возможности в силу отсутствия рядом спортивно-оздоровительного объекта, возможности оплачивать фитнес-услуги в виду низких пенсионных выплат, а также существенных проблем со здоровьем.