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Bloomberg: Иран направил в Венесуэлу около десяти танкеров с топливом

По данным агентства, после разгрузки топлива эти танкеры должны помочь Венесуэле с экспортом нефти

ТАСС, 5 декабря. Иран направил к берегам Венесуэлы порядка десяти танкеров с топливом. Об этом в субботу сообщило агентство Bloomberg.

По данным его источников, это самое большое число судов с горючим, которое Иран когда-либо единовременно направлял в Венесуэлу. После разгрузки топлива эти танкеры должны помочь Венесуэле с экспортом нефти, отметили собеседники агентства.

Как утверждает Bloomberg, горючее, которое было доставлено в латиноамериканскую страну из Ирана в начале октября, уже заканчивается, и Венесуэле грозит острая нехватка бензина.

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ИранВенесуэла
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