Посольство США в ФРГ призвало к мораторию на строительство "Северного потока - 2"

ТАСС, 5 декабря. Посольство США в ФРГ призывает Германию и ЕС наложить мораторий на строительство "Северного потока - 2". Об этом в субботу сообщила газета Handelsblatt.

"Пришло время, когда Германия и ЕС должны наложить мораторий на строительство трубопровода", - заявила изданию исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл.

По ее утверждению, этот жест продемонстрировал бы нежелание Европы "терпеть поведение" России, для которой "Северный поток - 2" является, как полагает Куинвилл, не только экономическим, но и политическим проектом.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток - 2" построен на 93%. Строительство газопровода было приостановлено в конце декабря 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что трубопровод будет достроен своими силами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее выражал недоумение в связи с попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. "Мы, честно говоря, недоумеваем, почему какие-то ситуации увязывают с экономически целесообразными коммерческими проектами, - подчеркивал он. - Нам это непонятно, мы недоумеваем и категорически с этим не согласны".