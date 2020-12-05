Трубоукладочная баржа "Фортуна" взяла курс на германский порт Росток

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Трубоукладочная баржа "Фортуна", которая будет вести работы по трубопроводу "Северный поток - 2" в районе мелководья Алдергрунд, направляется в германский порт Росток. Об этом говорится на портале отслеживания судов MarineTraffic.

В настоящее время судно находится в Балтийском море, его статус - ограниченная маневренность.

Днем 5 декабря "Фортуна" вышла из германского порта Висмар.

Судно трубоукладчик "Академик Черский", который ранее назывался одним из возможных достройщиков газопровода "Северный поток - 2", также находится в Балтийском море, недалеко от предполагаемого места возобновления работ по строительству трубопровода в исключительной зоне Германии. По данным портала MarineTraffic, судно снабжения для "Северного потока - 2" - "Балтийский исследователь" - в настоящее время подошел к "Академику Черскому".

Кроме того, российское судно снабжения "Умка", которое используется для доставки труб с берега, в настоящее время вышло из германского порта Мукран, где хранятся трубы для "Северного потока - 2", в западном направлении. Точное место назначение судна не указывается.

Российское судно многоцелевого назначения "Финвал" в настоящее время пришвартовано в германском порту Мукран.

О проекте

Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода) вечером 28 ноября заявил, что строительство "Северного потока - 2" будет возобновлено в декабре. Из извещения мореплавателям, опубликованного государственным управлением водными путями и судоходства в Штральзунде, следует, что укладка оставшегося участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии может начаться 5 декабря. Координаты текущего расположения "Академика Черского", отмеченные на портале, указывают, что судно находится в максимальной близости от предполагаемой точки продолжения прокладки трубопровода.

Ранее сообщалось, что завершить прокладку газопровода "Северный поток - 2" в исключительной экономической зоне Германии планируется до конца этого года. В Nord Stream 2 ТАСС уточняли, что на данном этапе план предусматривает укладку отрезка в 2,6 км на каждой из ниток газопровода на участке к югу от Адлергрунда. Это последняя точка "Северного потока - 2" до датской экономической зоны с германской стороны.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток - 2" построен на 93%. Строительство газопровода было приостановлено в конце декабря 2019 г. после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США.