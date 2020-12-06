Россияне сделали около трети броней с туристическим кешбэком на новогодние праздники

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Продажа путешествий с туристическим кешбэком завершилась в России: по предварительным данным, в среднем у крупных игроков на новогодние даты пришлось около трети покупок в рамках акции, в основном россияне предпочитали бронировать отдых на ближайшие даты. Об этом сообщили ТАСС представители туристического рынка.

Динамика продаж у всех игроков оказалась разная. У национального туроператора "Алеан" доля продаж на новогодние даты (с 26 декабря по 10 января) составила 32% от всех забронированных в рамках программы туристического кешбэка путешествий, у "TUI Россия" туры с заездом в период с 26 по 31 декабря составили 38% от общих продаж по акции. Самая большая доля новогодних продаж в рамках акции (60%) оказалась у Anex Tour, который подключился к программе 1 ноября, а не 15 октября, как большинство игроков. У "Интуриста" на Новый год пришлось от 20% до 70% продаж туров в рамках акции в зависимости от направления.

У онлайн-агрегаторов эта доля оказалась ниже. Так, у сервиса "Яндекс.Путешествия" на новогодние праздники пришлось 13% бронирований в рамках программы. Данные сервиса бронирований отелей Ostrovok.ru подтверждают тенденцию у россиян отдавать предпочтение путешествиям на ближайшие даты. Брони в рамках программы начиная с 15 октября составили 22% от всех совершенных за этот период бронирований, при этом 17% броней на 25 декабря - 10 января были совершены с туристическим кешбэком.

"Самой дорогой поездкой оказался тур в Сочи: стоимость на двоих в период с 29 декабря по 10 января в отеле Rodina Grand Hotel & SPA на базе завтраков без перелета составила 1,3 млн рублей", - сообщил ТАСС генеральный директор туроператора "Алеан" Илья Уманский.

Предпочтения туристов

Средняя продолжительность забронированных туров с кешбэком составила от пяти до семи ночей, при этом у "Интуриста" также пользовались популярностью короткие поездки на два дня. У сервисов бронирования отелей средняя продолжительность приобретенных в рамках акции путешествий составила три-четыре ночи.

Средний чек за туры по акции у "Алеана" составил 41,87 тыс. рублей с кешбэком чуть больше 8 тыс. рублей. Ostrovok.ru зафиксировал средний чек в рамках программы в размере 16,7 тыс. рублей, "Яндекс.Путешествия" - 14,4 тыс. рублей.

Наиболее востребованными категориями размещения на Ostrovok.ru в рамках акции стали трехзвездочные (34%) и четырехзвездочные (33%) отели, на долю пятизвездочных бронирований приходится 9%, остальные брони пришлись на бюджетный сегмент. Пользователи "Яндекс.Путешествий" также чаще всего выбирали отели с категорией три-четыре звезды.

Самым популярным направлением в рамках программы у "Алеана" стал Краснодарский край (42% продаж), далее следуют Кавказские минеральные воды (20%), Урал и Сибирь (13%), Крым (10%), Ивановская, Ярославская, Нижегородская, Тверская, Владимирская и Костромская области (суммарно 6%) и Подмосковье (5%). Клиенты Anex Tour в рамках акции чаще всего приобретали туры на Шерегеш, в Калининград, Сочи, а также в Ставропольский край и на горнолыжные курорты Кавказа. У "TUI Россия" безусловным лидером стал Сочи с долей продаж 76%, также популярностью пользовались Шерегеш, Мурманск и Великий Устюг. У "Интуриста" также в топ вошел Санкт-Петербург.

Топ-5 бронирований с туристическим кешбэком у Ostrovok.ru выглядит несколько иначе: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Красная Поляна, Казань. Также в первую десятку вошли Калининград, Массандра, Ялта, Нижний Новгород и Севастополь. Популярными у путешественников стали Краснодар, Екатеринбург, Ярославль, Владивосток и Новосибирск. "Яндекс.Путешествия" зафиксировали основной объем продаж в Сочи, Крым, Москву и Санкт-Петербург.

Эффект от программы

Участники рынка позитивно оценивают программу. Так, на протяжении всего периода акции с кешбэком "Интурист" фиксировал стабильный рост бронирований по всем направлениям от 30% до 2,5 раз в зависимости от региона. У "Алеана" благодаря кешбэку продажи увеличились на 70%, при этом программа привела к росту загрузки отелей и санаториев в регионах страны в период межсезонья до 80%, подсчитали в компании. Также в отелях существенно вырос средний чек, отмечают агрегаторы. В "TUI Россия" сообщили, что, если сравнивать продажи туров по стране в период проведения акции с аналогичным периодом 2019 года, продажи выросли в четыре раза.

Туроператоры считают, что программу необходимо продлить, поскольку она стимулирует спрос и позволяет обеспечивать загрузку отелей. Например, особая поддержка нужна после середины января - в традиционно низкий сезон, а также в феврале и марте с участием летнего сезона, чтобы поддержать глубину продаж, считают в TUI.

"Такие акции нужно проводить регулярно, с каждым разом повышая охват аудитории, а также считаем целесообразным продление акции вплоть до наступления весны - начала лета 2021 года", - отметил исполнительный директор "Интуриста" Сергей Толчин.

Запущенный Ростуризмом второй этап продажи туров и проживания в гостиницах в России, в рамках которого можно было получить возврат 20% стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей, стартовал 15 октября и продлился до 5 декабря. В акции участвовали путешествия, которые должны завершиться до 10 января включительно.