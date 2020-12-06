El Pais: Хуан Карлос I пытается урегулировать свою налоговую ситуацию в Испании

МАДРИД, 6 декабря. /ТАСС/. Хуан Карлос I, отрекшийся от испанского престола в 2014 году, подал в налоговую службу королевства декларацию, чтобы урегулировать свою налоговую ситуацию. Об этом сообщила в воскресенье газета El Pais.

По ее информации, документы были поданы адвокатом экс-главы государства Хавьером Санчесом-Хунко. Теперь ведомство должно проанализировать декларацию, чтобы решить, принять ли урегулирование, а также определить размер суммы, которая должна быть оплачена.

Как уточняет газета, декларация связана с использованием Хуаном Карлосом I и членами его семьи банковских карт, на счета которых поступали средства от мексиканского предпринимателя Альена де Хесуса Санхинеса-Краусе. Ранее СМИ сообщали о том, что прокуратура расследует возможное использование экс-главой государства карт, привязанных к счетам, держателем которых он не являлся.

Согласно конституции страны, "личность короля неприкосновенна, и он не подлежит ответственности". Однако расходы по данным картам проходили с 2016 по 2018 год, то есть после отречения Хуана Карлоса I от престола.

Помимо расследования, связанного с возможным использованием данных карт, прокуратура Верховного суда Испании ведет еще два расследования, имеющих отношение к почетному королю. Одно из них связано с возможным получением комиссионных за посредническую роль в переговорах с саудовской стороной, чтобы контракт на строительство скоростной железной дороги на линии Мекка - Медина достался консорциуму испанских компаний. Также в СМИ появились сведения о том, что прокуратура Испании расследует возможное существование фондов на острове Джерси, которые могут быть связаны с Хуаном Карлосом I и которые могли быть скрыты от испанских налоговых властей.

3 августа стало официально известно о том, что 82-летний Хуан Карлос I, являвшийся главой государства с 1975 по 2014 год, сообщил своему сыну, королю Филиппу VI, о решении покинуть страну. Ранее сообщалось, что он находится в ОАЭ.