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Кризис в Белоруссии

Несколько станций метро закрыты в центре Минска перед акцией протеста

Поезда следуют без остановки

МИНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Несколько станций метро были закрыты в воскресенье в центре белорусской столицы накануне очередной акции протеста оппозиции. Об этом сообщило агентство "Минск-новости" со ссылкой на пресс-службу минской подземки.

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"В Минске 6 декабря с 11:10 в целях обеспечения безопасности пассажиров закрыты на вход и выход несколько станций метро, - передает агентство. - Временно не работают "Октябрьская", "Купаловская" и "Немига". Поезда следуют без остановки на данных станциях. Также закрыт вход на станцию "Площадь Ленина" со стороны площади Независимости".

Силовики начали брать под контроль в воскресенье утром центр Минска и другие районы белорусской столицы в связи с объявленной оппозицией воскресной протестной акцией "Марш воли".

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