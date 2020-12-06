Несколько станций метро закрыты в центре Минска перед акцией протеста

МИНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Несколько станций метро были закрыты в воскресенье в центре белорусской столицы накануне очередной акции протеста оппозиции. Об этом сообщило агентство " Минск-новости " со ссылкой на пресс-службу минской подземки.

"В Минске 6 декабря с 11:10 в целях обеспечения безопасности пассажиров закрыты на вход и выход несколько станций метро, - передает агентство. - Временно не работают "Октябрьская", "Купаловская" и "Немига". Поезда следуют без остановки на данных станциях. Также закрыт вход на станцию "Площадь Ленина" со стороны площади Независимости".

Силовики начали брать под контроль в воскресенье утром центр Минска и другие районы белорусской столицы в связи с объявленной оппозицией воскресной протестной акцией "Марш воли".