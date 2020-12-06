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В Иране при снятии санкций готовы восстановить экспорт нефти до 2 млн баррелей в сутки

Экономическая война США создала множество препятствий для продажи нефти, заявил президент республики Хасан Роухани

ТЕГЕРАН, 6 декабря. /ТАСС/. Иранская сторона в случае снятия санкций готова в кратчайшие сроки восстановить экспорт нефти до более 2 млн баррелей в сутки. Об этом заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани.

"С началом [полноценного] функционирования ядерной сделки и снятия санкций мы можем в кратчайшие сроки довести экспорт нефти до более 2 млн баррелей", - цитирует его агентство IRNA. По словам президента, "экономическая война США создала множество препятствий для продажи нефти, но желание [президента США Дональда] Тампа довести нефтяной экспорт Ирана до нуля так и не было реализовано, и он унесет его с собой".

11 ноября глава Организации бюджетного планирования республики Сейед Хамид Пурмохаммади заявил, что за текущий год Иран в среднем экспортировал около 600-700 тыс. баррелей нефти в день.

5 ноября 2018 года США возобновили санкции в отношении Ирана в полном объеме, включая ограничения на продажу углеводородов. В результате экспорт нефти из Ирана сильно упал и, по оценке нью-йоркской компании Kpler Inc., в мае 2020 года составил рекордно низкие 100 тыс. баррелей в сутки, в то время как до санкций в апреле 2018 года этот показатель достигал 2,5 млн баррелей в день. Однако в сентябре агентство Reuters сообщило о резком скачке экспорта нефти из Ирана, показатели которого могли достигнуть 1,5 млн баррелей в день.

Теги
СШАИранРоухани, Хасан
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