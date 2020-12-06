Греф дал советы российским банкирам

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Судьба банкиров будет позитивной, если они в процессе внедрения инновационных технологий готовы постоянно обучаться и подстраиваться под новые требования клиентов. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Если эти банкиры готовы постоянно обучаться, меняться вместе с требованиями времени и клиента, то их судьба будет позитивной", - сказал он, комментируя, как технологии могут повлиять на судьбу банкиров.

Греф добавил, что количество людей, работающих в системе "Сбера", не меняется. "Прекращаются одни специальности, возникают новые", - подчеркнул глава банка.

Ранее Греф сообщил, что "Сбер" в скором времени откроет первый в России институт, где будут изучать искусственный интеллект. Согласно информации, размещенной на сайте SberPress, институт ИИ планируется открыть в Москве в январе 2021 года. На первом этапе институт будет академическим, то есть ориентированным на симбиоз фундаментальных исследований и их ориентацию в прикладные направления деятельности человечества.

Стать научным руководителем Института был приглашен германский и швейцарский ученый, один из наиболее известных в мире специалистов в области искусственного интеллекта Юрген Шмидхубер.