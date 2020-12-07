Чемезов рассчитывает на снижение стоимости сертификации Росавиации до уровня МАК

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Глава Ростеха Сергей Чемезов рассчитывает на снижение стоимости сертификации авиатехники Росавиацией до уровня Международного авиационного комитета (МАК) и предлагает создать методику для ее определения. Об этом он заявил журналистам.

"Чтобы снизить стоимость сертификации, необходимо подготовить методику, с помощью которой можно определять стоимость работ. К сожалению, такой методики на данный момент нет. После ее создания обоснование цены станет прозрачным и понятным", - сказал он.

Чемезов считает, что после этого Росавиация сможет опустить цену до того уровня, который был у МАК. "МАК ведь не работает себе в убыток", - отметил он.

"Пока Росавиация берет на себя обязательства решить все спорные вопросы", - добавил Чемезов.

Ранее глава Ростеха говорил, что сертификация в Росавиации обходится вдвое дороже, чем была в МАКе.

МАК занимался сертификацией авиатехники в России с момента распада СССР в 1991 году по 2015 год, когда потерял эти полномочия из-за конфликта с отзывом сертификата типа у большинства модификаций самолета Boeing 737. Позже функции МАК по сертификации авиатехники были переданы Росавиации.

В прошлом году газета "Ведомости" сообщала, что Чемезов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой согласовать сертификацию российской авиатехники с использованием международных договоров, имеющихся у МАК.