Титов предложил докапитализировать ДОМ.РФ для удешевления кредитов застройщикам

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает необходимым докапитализировать финансовый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ для удешевления кредитов застройщикам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

"В числе готовящихся уполномоченным предложений - докапитализация ДОМ.РФ для расширения объема гарантий и смягчения нормативов обязательного резервирования. Это должно привести к снижению средневзвешенной ставки кредитования в 2 раза по сравнению с нынешними 8-10%", - отметили в пресс-службе. Также Титов планирует направить предложения в Банк России с просьбой "ограничить банковские комиссии и обязать банки рассчитывать действительную ставку кредита с их учетом, запретить банкам обязывать заемщика обеспечивать открытие в этом же банке расчетных счетов всех его подрядчиков, ограничить срок согласования банком документации по проекту на оплату поставщикам и подрядчикам".

По его словам, которые приводит пресс-служба, реформа строительства, в ходе которой долевое участие заменено на проектное финансирование, "привела к росту издержек застройщиков, массовому уходу с рынка небольших компаний, и как следствие - к крайней неравномерности развития жилищного рынка и его монополизации".

В пресс-службе сослались на данные рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), по которым новостройки возводятся лишь в 308 крупных городах страны из 1 117. В остальных 809 городах (в которых проживает 24 млн россиян) не строят ничего, в 24 субъектах объемы ввода нового жилья нулевые или символические. "Система проектного финансирования заработала только в крупных городах, где застройщики могут рассчитывать на хорошую прибыль", - подчеркнул Титов.

Он также указал на данные Банка России, в соответствии с которыми 45% кредитов выдано в Москве, 10% - в Московской области, 7,5% - в Санкт-Петербурге. Остальные 37,5% приходятся сразу на 69 регионов, в 13 субъектах проектное финансирование не выдается. "В системе аккредитованы 97 банков, однако на деле проектное финансирование предоставляют лишь 23 из них, а в регионах застройщики, как правило, могут получить кредиты только от первой пятерки крупнейших банков. И цены на жилье, соответственно, растут в крупнейших городах. Заметнее всего - в Москве (+16,5%), Московской области (+16,4%), Санкт-Петербурге (+13,1%)", - отметил бизнес-омбудсмен. Как результат, малые и средние компании в отсутствие финансирования уходят с рынка, сказал Титов. За год "число брендов в строительстве сократилось на 26%, подавляющее большинство из них - это именно небольшие региональные застройщики".

По мнению Титова, правительству стоит "более активно предоставлять застройщикам в регионах гарантии, предоставляющие необходимое обеспечение под кредиты банков". Что касается самого банковского кредитования, то омбудсмен считает необходимым "смягчать критерии кредитоспособности заемщиков, снижая требования по рентабельности проекта и минимальной доле застройщика в инвестициях собственным капиталом".