Guardian: Британия и ЕС достигли прогресса на переговорах, согласовав промысловые квоты

ЛОНДОН, 7 декабря. /ТАСС/. Великобритания и Евросоюз (ЕС) устранили одно из ключевых противоречий, мешающих сторонам заключить соглашение о формате будущих отношений и свободной торговле. Как сообщила в воскресенье вечером газета The Guardian со ссылкой на информированные источники в Брюсселе, сторонам удалось согласовать квоты на вылов рыбы в исключительной экономической зоне Великобритании.

По данным издания, переходный период перед вступлением в силу новых правил, при которых квоты Евросоюза существенно уменьшатся, продлится пять-семь лет. При этом первоначально ЕС настаивал на том, чтобы он составлял 10 лет, а в королевстве готовы были согласиться лишь на трехлетний переходный период. При этом источники телеканала ITV в британском правительстве заявляют, что прорыва в вопросе о правилах рыболовства на самом деле не произошло и в ходе воскресных переговоров стороны так и не достигли компромисса.

Еще одним камнем преткновения является вопрос о так называемых единых правилах игры - обеспечения равных условий конкуренции для британских и европейских компаний. ЕС настаивает на том, что в этих целях в Великобритании должны действовать те же экологические, трудовые и социальные стандарты, что и в Евросоюзе. Для этого властям королевства придется принимать законы, аналогичные резолюциям ЕС в упомянутых областях, в то же время отказываясь от выработки собственных. Если же этого происходить не будет, Брюссель сможет вводить тарифы на британские товары.

По данным The Guardian, Франция и Германия настаивают на том, что за ЕС должно оставаться право принимать меры против Лондона, если он не будет гармонизировать свое законодательство с европейским. Такие требования являются неприемлемыми для британской стороны, которая предлагает в будущем периодически пересматривать условия торгового соглашения, если нормы, действующие в королевстве и ЕС, начнут заметно расходиться. Как пишет издание, переговоры могут окончательно сорваться, если ЕС не пойдет на уступки на этом направлении в ближайшие 48 часов.

Последняя попытка

Приостановленные в пятницу торговые переговоры между Великобританией и ЕС возобновились в воскресенье в Брюсселе. Британская сторона отмечает, что это будет последняя попытка сторон договориться. В понедельник вечером ход дискуссий должны обсудить в телефонном разговоре британский премьер-министр Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которые уже провели часовую беседу в субботу.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы, включая осуществление торговли по правилам единого европейского рынка. До конца переходного периода, продлевать сроки которого британское правительство отказалось, стороны должны договориться о формате будущих отношений и заключить соглашение о свободной торговле.

По итогам 2019 года объем торговли Великобритании и ЕС составил примерно $900 млрд. Если соглашение, в котором будут оговариваться новые правила торговли, так и не удастся заключить, стороны начнут торговать по правилам Всемирной торговой организации (ВТО) с применением всех пошлин и квот, как только закончится переходный период (31 декабря 2020 года).