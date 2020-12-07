Эксперты заявили, что объем продаж вооружений 25 крупнейших компаний мира вырос на 8,5%

СТОКГОЛЬМ, 7 декабря. /ТАСС/. Объем продаж вооружений и военных услуг 25 крупнейших компаний мира составил в 2019 году $361 млрд, что на 8,5% больше, чем в предыдущем году. Об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ).

В прошлом году пять самых крупных военно-промышленных компаний мира находились в США: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics. Объем продаж этой пятерки составил $166 млрд. Всего же в числе 25 крупнейших военных производителей в 2019 году было 12 американских компаний с общей долей в 61%.

Впервые в этой группе лидеров оказалась компания с Ближнего Востока - EDGE, созданная в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в прошлом году путем слияния около 25 мелких компаний. В топ-25 она занимает 22-е место с долей в 1,3%. "EDGE является хорошим примером того, как сочетание высокого национального спроса на военные продукты и услуги с желанием снижения зависимости от иностранных поставщиков становится движущей силой для военных компаний Ближнего Востока", - отмечает старший научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов СИПРИ Питер Веземан.

Другим новичком в топ-25 стала компания L3Harris Technologies, возникшая в 2019 году за счет слияния двух американских компаний - Harris Corporation and L3 Technologies, которые входили в топ-25 в 2018 году. В рейтинге 2019 года новая компания заняла десятое место.

19 компаний из топ-25 увеличили свои продажи по сравнению с 2018 годом. Самый большой рост в абсолютных цифрах отмечен у Lockheed Martin - $5,1 млрд (или 11%), а самый большой в процентном отношении - у французской компании Dassault Aviation - 105%. "Резкое увеличение экспорта боевых самолетов Rafale впервые вывело Dassault Aviation в топ-25", - отмечает директор Программы вооружений и военных расходов СИПРИ Люси Беро-Сюдро.

Китайские компании

Среди других примечательных событий и тенденций среди входящих в топ-25 компаний авторы доклада отмечают второе (после США) место Китая по доле общего объема продаж за 2019 год - 16%. На долю шести западноевропейских компаний пришлось 18%, а двух российских - 3,9%.

В топ-25 присутствуют четыре китайских производителя, трое из которых входят в первую десятку: Aviation Industry Corporation of China (AVIC, 6-е место), China Electronics Technology Group Corporation (CETC, 8-е место) и China North Industries Group Corporation (NORINCO, 9-е место). Четвертая компания - China South Industries Group Corporation - занимает в топ-25 предпоследнюю, 24-ю строчку. Общий объем этой четверки вырос в 2018-2019 годы на 4,8%.

"Китайские военные компании оказываются в выигрыше от программы модернизации Народно-освободительной армии [Китая]", - комментирует сложившуюся ситуацию старший научный сотрудник СИПРИ Нань Тянь.

Российские компании

Доходы двух российских компаний из топ-25, "Алмаза-Антей" и "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК), сократились совокупно на $634 млн. Третья компания, входившая в топ-25, "Объединенная авиастроительная корпорация", объем продаж которой упал в 2019 году на $1,3 млрд, покинула эту группу лидеров.

Комментируя эти процессы, научный сотрудник СИПРИ Александра Куимова утверждает, что "внутренняя конкуренция и сокращение в 2019 году государственных ассигнований на модернизацию флота стали для ОСК главными вызовами в прошлом году".

География присутствия

В докладе СИПРИ также отражена география присутствия 15 крупнейших военно-промышленных компаний, которая в 2019 году насчитывала 49 стран, где они представлены через дочерние компании, совместные предприятия и исследовательские центры. Самую разветвленную сеть имеют компании Thales Group и Airbus - по 24 страны каждая. За ними идут Boeing и Leonardo - 21 страна и Lockheed Martin - 19 стран. Больше всех иностранных компаний на своей территории имеют Великобритания, Австралия, США, Канада и Германия. За пределами Северной Америки и Западной Европы лидерами в этой области являются Австралия (38 компаний), Саудовская Аравия (24), Индия (13), Сингапур (11) и Бразилия (10).

"Есть много причин, по которым военные компании могут хотеть обосноваться за границей. Сюда входят доступ к растущим рынкам, программы военного сотрудничества или политика принимающих стран, которая увязывает военные закупки с трансфером технологий", - поясняет научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов СИПРИ Александра Маркштайнер.

Авторы отмечают, что ни одна североамериканская или западноевропейская военно-промышленная компания не обладает дочерними компаниями в России и Китае, участвующими в производстве вооружений, научных исследованиях или оказании услуг в этой области, что свидетельствует об отсутствии сотрудничества между российскими и китайскими производителями, с одной стороны, и североамериканскими и западноевропейскими, с другой.

Россия располагает военно-производственными мощностями и центрами обслуживания в Индии, Казахстане и Вьетнаме, отмечено в докладе СИПРИ. Ее присутствие в этих странах оформлено в основном в виде совместных предприятий, создающихся в рамках соглашений о целевых проектах.

И в России, и в Китае военно-производственные стратегии ограничены политикой правительств, где основное значение придается разработке и производству вооружений на своей территории, что, в свою очередь, не вдохновляет соответствующих акторов на создание разветвленной международной сети, считают эксперты института.

"Китайские и российские военные компании из топ-15 обладают лишь ограниченным международным присутствием. Санкции против российских компаний и правительственные ограничения для китайских компаний в области закупок сыграли свою роль в ограничении их глобального присутствия", - подчеркивает старший научный сотрудник СИПРИ Симон Веземан.