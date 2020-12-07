"Известия": МЭР предлагает разрешить подавать заявление на доработку автомобиля онлайн

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития (МЭР) разработало проект постановления, которое в экспериментальном порядке упростит процесс внесения владельцами транспортных средств изменений в их конструкцию. Об этом в понедельник пишет газета "Известия" со ссылкой на документ.

По действующему законодательству, пишет издание, автовладелец для внесения изменений в конструкцию транспортного средства сначала должен обратиться в лабораторию для проведения экспертизы автомобиля и получения заключения о возможности усовершенствования конструкции, затем в ГИБДД, чтобы получить официальное разрешение на тюнинг. После переделок владелец снова возвращается в лабораторию, чтобы проверить безопасность конструкции.

Инициатива МЭР подразумевает замену поездки в лабораторию дистанционными процедурами, для этого функции по ведению реестра заключений о возможности тюнинга автомобиля и протоколов проверки безопасности после ремонта экспериментально передадут от Росаккредитации компании "Газкоин". Эксперимент начнется не позднее 1 февраля 2021 года и продлится 12 месяцев, отметили в ведомстве.

Водителю или доверенному лицу нужно будет подать в испытательную лабораторию заявление, включающее фотографии автомобиля и данные из документов на него. Эта информация будет направляться в лабораторию и МВД, которые выдадут разрешения на переоборудование. После установки дополнительного оборудования данные будут автоматически направятся в лабораторию для проверки и контроля, а водителю останется посетить МВД для оформления изменений, пояснил газете гендиректор компании, которой перейдут функции по ведению реестра заключений, Иван Пекшев.

"Это позволит водителям оперативно получать разрешение на переоборудование транспортного средства, снизит количество необходимых визитов, а также сделает процедуру переоборудования прозрачной (включая прослеживаемость используемых деталей)", - сообщил газете статс-секретарь - заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев. Он также пояснил, что мера призвана обеспечить безопасность при переоборудовании автомобилей для использования газового топлива. Эта процедура, по его словам, составляет 80% от объема рынка тюнинга.