"Известия": Минфин предлагает отказаться от подачи справок при получении вычетов по НДФЛ

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Упрощенная процедура получения налогового вычета по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) может начать действовать в России с 1 января 2021 года. Об этом в понедельник пишет газета "Известия" со ссылкой на проект изменений в Налоговый кодекс, который подготовил Минфин РФ.

Документ подразумевает, что для получения вычета исчезнет необходимость подавать в налоговые органы декларации по НДФЛ, а также подтверждающие документы. Потребуется только заявление, которое автоматически сформируется в личном кабинете налогоплательщика, пишет газета. Право на выплаты будет проверяться автоматизированной системой, получающей данные не только от ФНС, но и из внешних источников, например от участников рынка ценных бумаг.

Изменения коснутся выплат за покупку жилья и погашения процентов по целевым займам (кредитам), а также операций с индивидуальным инвестиционным счетом (ИИС). В Минфине ожидают, что инициатива снизит издержки банков. "Раньше они готовили и выдавали гражданам документы в бумажном формате для подтверждения права на получение вычета. Теперь все перейдет в онлайн-режим", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрит проект изменений 7 декабря, сообщили изданию в пресс-службе кабмина.