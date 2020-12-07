Объем внешней торговли Китая за январь - ноябрь вырос до $4,17 трлн

ПЕКИН, 7 декабря. /ТАСС/. Внешний товарооборот Китая за январь - ноябрь текущего года вырос на 0,6%, составив $4,17 трлн. Об этом сообщило в понедельник Главное таможенное управление КНР.

Как следует из данных, опубликованных на сайте ведомства, экспорт страны увеличился в годовом исчислении на 2,5%, до $2,31 трлн. Импорт сократился на 1,6%, до $1,86 трлн.

Положительное сальдо Китая за 11 месяцев составило $459,92 млрд, увеличившись примерно на 23% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

В 2016 году суммарный товарооборот Китая сократился на 6,8%, до $3,68 трлн. По итогам 2017 года этот показатель увеличился на 11,4% в годовом выражении, до $4,11 трлн. В 2018 году объем торговли КНР с другими странами вырос на 12,6%, до $4,62 трлн, в 2019 году сократился на 1%, до $4,57 трлн.

Торговля с Россией

Товарооборот России и Китая с января по ноябрь включительно уменьшился в годовом исчислении на 3%, составив $97,38 млрд.

Как следует из опубликованных данных, экспорт в РФ за 11 месяцев вырос на 1,2% и составил около $45,36 млрд. Импорт российских товаров и услуг в Китай уменьшился на 6,4%, до $52,02 млрд.

Положительное сальдо России за январь - ноябрь составило $6,66 млрд, уменьшившись на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Товарооборот между РФ и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд. В 2017 году этот показатель увеличился на 20,8%, до $84,07 млрд, в 2018 году - на 27,1%, превысив $107 млрд, а в 2019 году - на 3,4%, до $110,75 млрд.

Торговля с США

Товарооборот Китая и США с января по ноябрь включительно вырос в годовом исчислении на 5,8%, составив $524,28 млрд.

Согласно данным Главного таможенного управления Китая, экспорт в Соединенные Штаты увеличился на 5,7%, до $405,82 млрд. Импорт американской продукции повысился на 6,1%, до $118,46 млрд.

Положительное сальдо Китая за 11 месяцев составило $287,36 млрд, увеличившись на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В 2019 году китайско-американский товарооборот достиг $541,2 млрд, сократившись на 14,6%. Экспорт из Китая в США упал на 12,5% (до $418,5 млрд), поток товаров и услуг в обратном направлении снизился на 20,9% (до $122,7 млрд). Отрицательное сальдо Соединенных Штатов составило около $295,8 млрд, уменьшившись на 8,6%.