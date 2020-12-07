Бизнес Петербурга просит смягчить ограничения в праздники и возместить убытки за пандемию

Власти Петербурга запретили работу кафе, ресторанов, музеев, театров и концертов с 30 декабря по 10 января. В связи с этим омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова направила письмо губернатору Александру Беглову с предложением "оставить запрет только на ночную работу заведений общественного питания и гостеприимства, полный запрет объявить только в новогоднюю ночь". Также она выступила за создание постоянной рабочей группы с участием представителей бизнеса данных сфер, в частности, для поиска совместных решений.

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Представители индустрии гостеприимства Санкт-Петербурга просят власти города смягчить ограничения в новогодние праздники и компенсировать убытки предприятий при потере от 30% выручки в 2020 году. Об этом сообщили опрошенные ТАСС представители малого и среднего бизнеса, отраслевых союзов.

Губернатор в комментарии ТАСС напомнил, что ресторанам по-прежнему "разрешена работа на доставку, возможны разнообразные формы присоединения ресторанного бизнеса к уличным мероприятиям в городе". И уточнил, что рассматривается "возможность оказания дополнительной помощи пострадавшим от ограничений отраслям".

Мнения жителей Северной столицы о решении ужесточить карантинные меры разделились: 39% одобряют постановление, 41% - нет, еще 20% не дали конкретного ответа (согласно опросу 1 тыс. респондентов старше 18 лет, который провел 2-3 декабря сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, есть в распоряжении ТАСС). Больше всего тех, кто поддерживает решение властей, среди женщин и респондентов старше 45 лет - по 44%.

Альтернатива и компенсация убытков

В то же время обращение с просьбой пересмотреть ограничения в адрес губернатора направил межотраслевой координационный Совет гостеприимства и услуг. "Отменить полный запрет на работу предприятий общественного питания с соблюдением рекомендаций и правил Роспотребнадзора, наличия действующего QR-кода. Смягчить временные ограничения по работе театров, музеев, выставок и концертных площадок в праздничные и предпраздничные дни, использовать опыт Москвы при поиске наиболее рационального решения проблемы сдерживания распространения новой коронавирусной инфекции и сохранения бизнеса", - говорится в письме совета, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Одновременно с этим авторы обращения просят компенсировать убытки бизнеса в период второй волны пандемии из-за ограничений. Они предлагают базовым периодом считать 2019 год. "При наличии падения оборота в предприятии более 30% - компенсировать разницу предпринимателям из государственного или городского бюджета", - указано в письме.

Альтернативой закрытия ресторанов может стать дополнительный контроль мер санитарной безопасности. При этом добросовестные предприниматели и без того выполняют требования Роспотребнадзора о соцдистанции и обработке помещений, сказал ТАСС глава представительства Федерации рестораторов и отельеров в Петербурге Александр Марков. Он также поддерживает создание рабочей группы с участием власти и бизнеса.

Он отметил, что с весны, когда из-за пандемии начали вводить первые ограничения, предприниматели накопили долги в том числе по аренде, а сейчас близится срок погашения этих задолженностей. Марков допускает, что ситуация с невозможностью некоторых бизнесменов выплатить отсроченную арендную плату скажется и на собственниках объектов недвижимости.

Период эскалации спроса

В ресторанной отрасли в период с середины октября до середины декабря отмечается пониженный интерес посетителей. А эскалация спроса традиционно происходит в двадцатых числах декабря и продолжается до конца праздничных дней, отметил ТАСС соучредитель ресторанной группы Gutsait Group (входят рестораны "Подворье", "Пивная кружка", Uno cafe, пиццерия Pizza uno momento и др.) Дмитрий Гутцайт.

"Этот период эскалации спроса позволяет сократить убытки предыдущих периодов и отчасти убытки следующих, потому что с середины января и до середины марта - это еще одна такая "мертвая зона", когда люди очень мало ходят по ресторанам. В условиях ограничений, введенных петербургскими властями, перекрыть эти потери представители отрасли не смогут", - сказал он. Гутцайт оценивает потерю выручки своего ресторанного холдинга "процентов на 70" по сравнению с январем прошлого года. Он считает лучшим решением для властей признать, что "они немножко погорячились и отменить ограничения, которые были не продуманы и не проработаны".

По мнению главы представительства Федерации рестораторов и отельеров в Петербурге, убытки ресторанов из-за невозможности работать в праздники будут на уровне 30-50% от обычной январской выручки, однако цифры могут разниться в зависимости от специфики заведений.

Наталья Митчина - сооснователь ресторанной группы Beer Family Project (в нее входят брассерии Kriek, гастропабы "Иван да Марья", рестопабы Jager, Karlovy Pivovary и др.) сказала ТАСС, что в декабре из-за ограничений работы в ночное время выручка заведений может упасть до 60-70% к декабрю прошло года.

"У нас основной поток гостей с понедельника по пятницу - после 8 вечера, когда люди добираются с работы до мест проведения своего досуга. Рестораторы у нас находятся 50/50 в спальных районах и в центре города, в том числе на Невском проспекте. Размеренно посидеть гостям не удается, потому что в 22:30 в связи с действующими ограничениями мы прекращаем принимать последние заказы. Мы ожидали, что за счет новогодних корпоративов и новогодней ночи мы сможем рассчитаться с частью долгов и поддержать своих сотрудников, но сейчас это уже под вопросом", - отметила она. По ее словам, в прежние годы праздники давали порядка 2/3 выручки всего января.

Подпольные заведения

В своем письме омбудсмен Татулова отметила, что введенные ограничительные меры могут спровоцировать "массовое стихийное проведение торжеств, прием пищи и напитков в неприспособленных антисанитарных условиях".

С такой позицией согласна гендиректор компании "Индивидуальный туристический сервис" и инвестор Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo Виктория Шамликашвили. "К сожалению, все эти действия властей приводят к тому, что будет огромное количество подпольных площадок. Они продолжат работать и собирать несколько миллионов рублей в день, не опасаясь штрафов, которые для них при таких оборотах будут несущественны", - сказала она ТАСС.