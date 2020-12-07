Импортозамещенный самолет Sukhoi Superjet New появится в 2024 году

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Ростех рассчитывает, что самолет Sukhoi Superjet New - импортозамещенная версия ближнемагистрального Sukhoi Superjet 100 с отечественным двигателем и комплектующими - появится в 2024 году. Разработка SSJ New обойдется менее чем в 120 млрд рублей, сообщил журналистам глава госкорпорации Сергей Чемезов.

"Поставки SSJ New привязаны к двигателю ПД-8 (российский двигатель, который также сейчас разрабатывается - прим. ТАСС). Я надеюсь, он будет сертифицирован в 2023 году. В 2024 году планируется выпускать уже новую версию самолета", - сказал Чемезов. Он уточнил, что новый лайнер получит преимущественно российские компоненты - двигатель, бортовое оборудование, агрегаты, - за исключением небольшого количества комплектующих .

"Цифру 120-130 млрд [рублей на программу] называют СМИ, в реальности она меньше. Порядка 97% иностранных компонентов мы сможем заменить на российские", - отметил глава Ростеха.

По его мнению, SSJ New будет пользоваться спросом не только в России, но и за рубежом. "Речь идет не только об импортозамещении - есть задача сделать самолет как можно более экономически выгодным. Наши комплектующие будут дешевле, чем импортные, и, соответственно, самолет будет дешевле", - добавил Чемезов.

Оптимальным вариантом, по его мнению, будет авиалайнер с вместимостью 100 пассажиров. "Тем более для сегодняшней ситуации, когда авиакомпаниям интереснее возить меньшее количество пассажиров, потому что будет полная заполняемость на самолетах, чем гонять большой самолет полупустой", - отметил глава Ростеха. "Сегодня "Суперджеты" (SSJ 100 вместимостью до 103 пассажиров - прим. ТАСС) очень хорошо себя показали, и у "Азимута" получили порядка 3% роста пассажиропотока за август", - заявил глава Ростеха. Показатели налета SSJ 100 у "Азимута" в отпускной сезон доходили до 8 часов в сутки, у Red Wings - в среднем 6 часов в сутки, добавил Чемезов.

В ближайшие годы госкорпорация планирует поставить 59 самолетов SSJ 100 российским авиакомпаниям и рассчитывает, что эти самолеты будут востребованы. "Я считаю, что, наоборот, на этот самолет спрос будет, в первую очередь потому, что сейчас активно развиваются региональные маршруты. Такими перевозками занимаются Red Wings, "Азимут". Я думаю, "Россия" будет работать в этом направлении", - отметил Чемезов. Авиакомпания Red Wings в этом году получила три SSJ 100, в ближайшее время получит еще один. "Аэрофлоту" также планируется поставить пять самолетов, "Азимуту" - два.