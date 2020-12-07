Ростех хочет приобрести контрольный пакет в компании-производителе вакцин от гриппа

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" намерена продать свою 32,4-процентную долю в одном из крупнейших предприятий фармацевтической отрасли России "Синтез" Акционерной финансовой корпорации (АФК) "Система", которая уже владеет в нем основным пакетом. Об этом сообщил журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов.

"Ростех планирует продать оставшийся пакет компании "Синтез" АФК "Система". Основная часть акций компании находится у АФК "Система", и им мы продадим оставшийся пакет 32%", - сказал он.

Кроме того, госкорпорация хочет приобрести контрольный пакет в компании "Форт" - производителе вакцин от гриппа, - в которой сейчас у "Нацимбио" Ростеха доля в 25%. "Мы хотим выкупить контрольный пакет компании "Форт". Она сейчас на подъеме как основной производитель четырехвалентной вакцины против гриппа, спрос на которую с каждым годом все больше. У нас сейчас там 25%, хотим контрольный пакет", - добавил Чемезов.

Весной АФК "Система" вместе с финансовым партнером через холдинговую компанию Sinocom Investments Limited увеличила долю в "Синтезе" до 56,2%. Доля "Нацимбио" составляет 32,4%.

"Синтез" - одно из крупнейших предприятий фармацевтической отрасли России, выпускает активные фармацевтические субстанции, готовые лекарственные формы и медицинские изделия.

Биофармацевтическое предприятие "Форт" - совместный актив холдинга "Нацимбио" и компании Marathon Group. Marathon Group основана в 2017 году Александром Винокуровым и Сергеем Захаровым, позже к ним в качестве партнера присоединился Андрей Тясто, который в 2019 году покинул компанию. Основная деятельность компании - стратегические инвестиции в FMCG, ретейл, фармацевтические, инфраструктурные и сельскохозяйственные проекты и последующее развитие этих активов.