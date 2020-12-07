Серийные поставки танка "Армата" в войска начнутся в 2021 году

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Серийные поставки в Вооруженные силы РФ новейшего танка Т-14 "Армата" начнутся в 2021 году. Об этом в понедельник на брифинге сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Серийные поставки танка Т-14 на платформе "Армата" начнутся в 2021 году. Сегодня это, безусловно, лучший танк в мире. В перспективе эта машина будет новым основным танком российской армии", - сообщил Чемезов.

Он также напомнил, что в 2019 году на танк были оформлены необходимые разрешительные документы для экспорта. "Мы рекламируем этот танк иностранным заказчикам. В этом году на форуме "Армия" он был представлен "живьем", можно было подойти, сфотографировать, потрогать его. Жаль, что из-за отсутствия зарубежных выставок его пока невозможно показать за границей", - отметил глава Ростеха.

Танк Т-14 на платформе "Армата", разработанный концерном "Уралвагонзавод", был впервые продемонстрирован на параде 9 мая 2015 года. В 2019 году он прошел предварительные испытания.

Новый танк принципиально отличается. Главное его новшество - необитаемая башня. Экипаж "Арматы" расположен в изолированной бронированной капсуле в корпусе танка, откуда дистанционно управляет вооружением. Это значительно снижает вероятность гибели экипажа в бою.

Беспилотная "Армата"

Беспилотная версия новейшего танка Т-14 "Армата" не будет серийной - на ней планируется отработать беспилотные технологии для других наземных роботов, сообщил Чемезов.

Он напомнил, что сейчас сухопутные боевые роботы активно разрабатывает концерн "Калашников". Эти комплексы уже были задействованы в Сирии.

"Над созданием таких комплексов работает и ряд других наших предприятий. Даже "Армату" испытывали как беспилотный танк. Конечно, это будет не серийная машина. На этой машине мы обкатываем беспилотные технологии", - пояснил глава Ростеха.

При этом даже серийная "Армата" с экипажем будет максимально роботизирована. "Экипажу "Арматы" не нужно точно прицеливаться, надо лишь приблизительно навести орудие на цель. Электроника дальше все сделает сама - точно определит расстояние до цели и наведет на нее орудие. То есть в этой машине используются элементы искусственного интеллекта, которые помогают экипажу вести стрельбу", - пояснил Чемезов.

При этом этот алгоритм уже применяется на тех боевых роботах, которые испытаны в Сирии.

Т-14 "Армата"

Танк Т-14 на платформе "Армата", разработанный концерном "Уралвагонзавод", был впервые продемонстрирован на параде 9 мая 2015 года. В 2019 году он прошел предварительные испытания.

Новый танк принципиально отличается. Главное его новшество - необитаемая башня. Экипаж "Арматы" расположен в изолированной бронированной капсуле в корпусе танка, откуда дистанционно управляет вооружением. Это значительно снижает вероятность гибели экипажа в бою.

"Армата" - это тяжелая гусеничная универсальная платформа. На ее базе разрабатывается техника разных классов: танки Т-14, боевые машины пехоты Т-15, бронированные ремонтно-эвакуационные машины Т-16 и другие.