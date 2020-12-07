МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Ростех намерен производить оборудование для 5G на экспорт для диапазонов, которые пока не планируется использовать в России, заявил журналистам глава госкорпорации Сергей Чемезов.

"В производстве мы придерживаемся решений Совета безопасности относительно радиочастотного спектра, однако Ростех для обеспечения экспортного потенциала будет производить оборудование и для других частот", - сказал он.

Чемезов подтвердил, что Ростех начнет серийный выпуск российского оборудования для 5G (диапазона 4,4-4,99 Ггц) в 2023 году и рассчитывает на участие в тестах всех операторов связи. "Тестировать, конечно, будут все операторы. Я не думаю, что кто-то из них откажется от использования 5G, потому что это дополнительные опции, возможности для клиентов", - отметил он.

По словам главы Ростеха, сейчас госкорпорация определяет перечень предприятий, которые будут заняты в производстве телеком-оборудования. "Для этого необходимо провести технологический аудит, чтобы в том числе понять, в каком масштабе они способны производить те или иные комплектующие. Мы предложили операторам поучаствовать в процессе, поскольку это оборудование для них, и дать свое видение, какие услуги должно оказывать то или иное оборудование", - сообщил он.

О диапазоне

Диапазон 4,8-4,99 ГГц является одним из основных для развития 5G в России, однако его развитие требует гораздо больших инвестиций, под него сегодня практически не существует подходящего оборудования, особенно российского производства. Кроме того, этот диапазон используется самолетами НАТО и его использование требует разрешения у приграничных с Россией государств. При этом диапазон 3,4-3,8 ГГц, признанный во всем мире наиболее перспективным для 5G, для целей развития 5G в России пока не рассматривается, поскольку занят силовыми ведомствами.

В ноябре правкомиссия утвердила дорожную карту "Мобильные сети связи пятого поколения", в рамках которой Ростех получит 21,5 млрд руб. бюджетных средств на производство оборудования для 5G. Госкорпорация тогда заявляла, что намерена привлекать к созданию оборудования рыночных игроков.