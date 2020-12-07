Чемезов: никто за рубежом не заявлял о прекращении работы с авиапромом РФ из-за санкций

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Ростех продолжает работу с западными поставщиками комплектующих для гражданских самолетов, ни один российский авиапроизводитель не получил уведомлений о прекращении сотрудничества из-за санкций. Об этом сообщил журналистам глава госкорпорации Сергей Чемезов.

"Что касается санкций, честно говоря, к ним уже привыкли, продолжается работа со многими [западными] партнерами, которые производят комплектующие для наших гражданских самолетов, авиации. На сегодняшний день производители самолетов не получили ни от одной компании заявления о том, что они прекращают с ними работать из-за санкций", - сказал Чемезов.

В сентябре директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Василий Шпак сообщил об отказах зарубежных партнеров поставлять системы для российских гражданских самолетов. Он не уточнил, о каких проектах и системах идет речь, отметив лишь, что дальнейшие ограничения могут коснуться микроэлектроники.

Глава Минпромторга Денис Мантуров в конце ноября говорил в интервью ТАСС, что сроки сертификации самолета МС-21 откладываются на 2021 год, в том числе из-за ограничений других стран на поставку компонентов. В 2018 году на производителя композитного крыла для МС-21 - входящую в ОАК компанию "Аэрокомпозит" - были наложены санкции США, компания лишилась возможности закупать импортное сырье для крыла и стала ждать разработки российского аналога.

На этой неделе газета "Известия" написала со ссылкой на источники в авиакомпаниях, эксплуатирующих самолеты SSJ-100, что ОАК испытывает проблемы с получением зарубежной авионики для них. Собеседники издания отметили, что сбой поставок продукции американской компании Honeywell привел к увеличению сроков строительства новой техники. Они считают, что проблемы спровоцировали действующие американские санкции, но какой именно их пакет привел к такой ситуации, сказать затруднились. В ОАК утверждают, что зарубежные поставщики программы SSJ-100 не отказываются от сотрудничества. Сейчас самолеты SSJ-100 есть в парке 16 российских и зарубежных эксплуатантов, отметили в компании.