Ростех прорабатывает концепцию перспективного однодвигательного боевого самолета

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Ростех в инициативном порядке прорабатывает концепцию перспективного однодвигательного самолета в легком и среднем классах, который может быть выполнен в пилотируемом и беспилотном вариантах. Об этом сообщил журналистам глава госкорпорации Сергей Чемезов.

"Действительно, прорабатывается создание боевой авиационной системы будущего в легком и среднем классе. По замыслу это может быть универсальная платформа, в пилотируемом и беспилотном вариантах. Прорабатывается концепция и тактико-технические требования к такому комплексу. Пока мы это делаем инициативно без средств бюджета", - сказал он, отвечая на вопрос о планах по созданию легкого однодвигательного истребителя пятого поколения для ВКС РФ.

Глава госкорпорации подчеркнул, что пока Минобороны никаких заказов не делало. Но Ростех убежден в целесообразности создания нового самолета, возможно, в кооперации с зарубежными партнерами. Кроме того, Чемезов отметил, что "это интересная тема с точки зрения продвижения такого самолета на экспорт".

Он также пояснил, что в случае разработки и создания перспективного самолета за счет средств госкорпорации, его можно будет самостоятельно поставлять за рубеж. "Тем более, если это будет совместная разработка с каким-либо государством. Хотя Минобороны может закупить этот самолет и для своих нужд. Естественно, если решение будет принято, его надо будет доработать для внутреннего облика, необходимого Минобороны", - отметил Чемезов.

В 2017 году министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил о планах России разработать легкий истребитель пятого поколения в кооперации с другими странами. Как тогда в свою очередь уточнил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, с российской стороны в проекте будет принимать участие ОАК как головная организация, а также "Сухой" со своими наработками по истребителю пятого поколения и РСК "МиГ" с наработками по однодвигательным самолетам.

Ранее исполнительный директор АО "ОДК-Климов" Александр Ватагин уточнял, что России под силу возобновить создание недорогих однодвигательных реактивных истребителей, мотор для которых может быть разработан на базе уже имеющегося РД-33. Командование ВВС России приняло решение отказаться от однодвигательных боевых самолетов в начале 90-х годов. На то время на вооружении армии состояли самолеты МиГ-23, МиГ-27 и Су-17М разных модификаций.