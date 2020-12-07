Оптовая цена золотых ювелирных изделий выросла с начала года на 60%

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Оптовая цена ювелирного изделия из золота за 1 г за неполный год выросла на 60%, до 3,6 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ассоциации "Гильдия ювелиров России" Эдуард Уткин.

"Мы мониторим оптовые цены на ювелирные изделия, отгрузку, если цена в начале года составляла 2,3 тыс. рублей (за 1 г изделия из золота - прим. ТАСС), то сейчас она составляет 3,6 тыс. рублей за 1 г. В розничных сетях есть старые остатки, которые многие магазины считают за благо продать хоть по какой-то цене, поэтому они не проводят переоценку. Но новые поставки идут, исходя из того, что сырье подорожало", - сказал он.

Цена на золото в ходе торгов 4 декабря на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) выросла на 0,58%, до $1 тыс. 851 за тройскую унцию. Стоимость 1 г золота по курсу ЦБ РФ за год выросла на 45,6%. На 5 декабря ЦБ РФ установил учетную цену на золото в размере 4 тыс. 390 руб. за 1 г.

О ценах в рознице

По данным исследования ОФД "Такском", которое имеется в распоряжении ТАСС, средняя цена золотого кольца в рознице в 2020 года выросла на 8% и составляет 7,2 тыс. рублей. Продажи золотых колец упали на 22% по отношению к аналогичному периоду 2019 года (за 10 месяцев 2019 года). Средняя цена серебряного кольца в 2020 году снизилась на 5% и составила 1 тыс. 415 рублей, а продажи упали на 10% по отношению к аналогичному периоду 2019 года.

Средняя цена золотой цепочки в 2020 году упала на 5% и составляет 9 тыс. 950 рублей, а продажи выросли на 2% по отношению к аналогичному периоду 2019 года. Средний чек покупки серебряной цепочки в 2020 году упал на 12% и составил 2 тыс. 110 рублей, а продажи упали на 5% по отношению к аналогичному периоду 2019 года. Продажи подвесок из золота (средняя цена выросла на 14%, до 4,8 тыс. рублей) и серебра (средняя цена снизилась на 12%, до 966 рублей) упали за этот период на 38% и 29% соответственно.