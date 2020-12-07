Программа модернизации системы электросетей в Приморье потребует 12 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 7 декабря. /ТАСС/. Затраты на программу модернизации и реконструкции электросетевого комплекса в Приморском крае составят около 12 млрд рублей за пять лет. О представленной губернатору Приморья Олегу Кожемяко программе ТАСС рассказали в пресс-службе Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК).

"Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей в Приморье разработана программа модернизации и реконструкции электросетевого комплекса края. Программа рассчитана на пять лет и будет реализована в три этапа. Всего за пять лет в рамках программы будет проведена комплексная реконструкция и модернизация энергообъектов на общую сумму более 12 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе.

Первый этап программы начнется в следующем году. В него включены мероприятия по 18 населенным пунктам шести муниципалитетов края. Программа предусматривает чистку и расширение просеки для ЛЭП, реконструкцию электрических сетей до 110 кВ, оснащение резервными источниками электроснабжения, модернизацию оборудования подстанций и другое.

"Результатом реализации программы станет повышение качества и надежности электроснабжения потребителей региона и снижение аварийности в электрических сетях", - отметил представитель ДРСК.

В Приморском крае до сих пор действует режим ЧС, объявленный 20 ноября после ледяного дождя на юге края. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев, столбов. Во Владивостоке и Артеме перестали работать насосные станции, подающие воду и обеспечивающие теплоснабжение домов. В общей сложности от перебоев с электричеством пострадали до 180 тыс. человек.

После введения режима ЧС председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил создать рабочую группу по ликвидации последствий ледяного дождя в Приморье и помощи пострадавшим гражданам. В нее вошли представители МЧС, Минэнерго, Минстроя, Минтранса, Минфина, Минздрава и Минтруда. Координировать ее работу будет Минвостокразвития. По обращению Кожемяко готовится распоряжение председателя правительства РФ по оказанию дополнительной финансовой помощи региону.