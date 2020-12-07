Между Ростовом и Сочи в декабре будут курсировать поезда с двойными составами

СОЧИ, 7 декабря. /ТАСС/. Поезда "Ласточка" из Ростова в Сочи в декабре будут курсировать сдвоенными составами из-за повышенного спроса. Об этом говорится в сообщении ОАО "РЖД".

"В связи с прогнозируемым повышением спроса у пассажиров количество вагонов дневных поездов "Ласточка", связывающих Ростов и Сочи, в отдельные дни декабря будет увеличено в два раза. 11 декабря дневной поезд № 807/808 Ростов-на-Дону - Имеретинский курорт отправится с конечных станций двойным составом. 13, 18, 20 и 25 декабря двойная "Ласточка" будет ходить из Розы Хутор в Ростов-на-Дону, а 13, 18 и 20 декабря - из Ростова-на-Дону в Розу Хутор", - говорится в сообщении.

Уточняется, что получить подробную информацию о графике движения поездов, стоимости билетов и оформить проездные документы можно на официальном сайте ОАО "РЖД", с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам" и в железнодорожных кассах.

Сочи является одним из самых популярных круглогодичных городов-курортов в России. По итогам 2019 года турпоток в Сочи составил 6,2 млн человек, а общий турпоток Краснодарского края - около 17,3 млн отдыхающих. В зимний период прошлого года курорты Кубани посетили более 800 тыс. человек, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2018 года. При этом большая часть отдыхающих выбрала Сочи.

В зимний период наиболее популярными в городе среди туристов являются горнолыжные курорты Красной Поляны: "Роза Хутор", "Красная Поляна" (бывший "Горки город") и горно-туристический центр "Газпром". Они включают в себя 110 горнолыжных трасс разного уровня сложности, 64 канатные дороги, гостиничную инфраструктуру, а также развлечения и возможности проведения конгрессных мероприятий.