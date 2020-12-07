Delivery Club запустил экспресс-доставку товаров из "Магнит косметик"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Delivery Club начал выполнять экспресс-доставку товаров из "Магнит косметик". Об этом говорится в совместном релизе компаний.

"Delivery Club и "Магнит" запустили сервис экспресс-доставки из сети магазинов "Магнит косметик". Курьеры Delivery Club с сегодняшнего дня уже доставляют товары из магазинов "Магнит косметик" в Краснодаре и Екатеринбурге, в 2021 году доставка будет также доступна в Москве, Санкт-Петербурге и всех крупных городах присутствия сети", - говорится в сообщении.

"По итогам почти года работы в сфере доставки продуктов питания мы видим, что большой популярностью у клиентов сервиса пользуются категории сопутствующих товаров. Их основной ассортимент представлен в продовольственных сетях, однако интерес к ним намного шире. Именно поэтому в августе 2020 года мы запустили доставку товаров для животных, а сейчас запускаем доставку косметики", - прокомментировал главный исполнительный директор по foodtech "О2О Холдинг" (совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка, куда входит в том числе сервис Delivery Club) Гюванч Донмез.

Отмечается, что время доставки составляет 30-45 мин, стоимость заказа может быть любой, но от нее зависит цена доставки. "Магнит косметик" стал первым специализированным партнером Delivery Club в направлении доставки косметики. Ранее эта категория товаров была доступна пользователям только в ассортименте подключенных к сервису продовольственных сетей магазинов.