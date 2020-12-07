Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 74,2675 рубля

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,29%, до отметки в 74,2675 рубля, курс евро прибавил 0,22%, достигая 89,9975 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:11 мск курс доллара ускорил рост до 0,37% и находился на уровне 74,33 рубля, курс евро торговался на уровне 90,12 (+0,36%).

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи опустился на 0,18% и достиг 3179,14 пункта, а индекс РТС - на 0,38%, до 1352,22 пункта.

К 10:08 мск индекс Мосбиржи торговался на уровне 3173,03 пункта (-0,37%), а РТС - на уровне 1344,93 пункта (-0,92%).

Стоимость февральского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 0,59% - до $48,96 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 0,71% и торгуется на уровне $46,09 за баррель.