Россия с начала года снизила импорт товаров из дальнего зарубежья на 6,1%

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Импорт товаров в Россию из стран дальнего зарубежья в январе - ноябре 2020 года уменьшился на 6,1% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 год и составил $184,394 млрд. Такие данные приводит Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.

В том числе в ноябре Россия импортировала товаров на сумму $19,518 млрд, что на 2% меньше, чем годом ранее. При этом по сравнению с октябрем текущего года импорт увеличился на 2,2%.

По данным ФТС, в ноябре импорт химической продукции по сравнению с октябрем вырос на 7,7% - до $3,648 млрд. В частности, увеличились закупки фармацевтической продукции - на 46,8%, парфюмерно-косметических товаров - на 2,1%. В то же время ввоз продукции органической и неорганической химии сократился на 0,8%, мыла и синтетических моющих средств - на 3,7%, полимеров и каучука - на 11,6%.

Ввоз машиностроительной продукции возрос на 5,7% - до $10,586 млрд. В частности, в 12,8 раза увеличились закупки судов и плавучих средств, а также электрооборудования - на 12%, железнодорожных локомотивов - на 8,5%, инструментов и аппаратов оптических - на 6,8%. В то же время сократились поставки средств наземного транспорта на 1,5%, механического оборудования - на 2,2%, летательных аппаратов - на 13,9%.

Импорт продовольственных товаров и сырья для их производства по сравнению с октябрем увеличился на 1,9% - до $2,066 млрд. В том числе увеличились поставки овощей на 51,6%, мяса и субпродуктов - на 16,2%, табака - на 15,3%, зерновых культур - на 14,4%, молочных продуктов - на 13%, фруктов и орехов - на 12,9%, алкогольных и безалкогольных напитков - на 0,7%. При этом закупки рыбы сократились на 3,7%, сахара - на 4,7%, масла растительного - на 14,9%.

Вместе с тем импорт текстильных изделий и обуви сократился на 22,9% - до $841,6 млн. В том числе снизились поставки текстильной одежды на 32,4%, обуви - на 27,4%, трикотажной одежды - на 23,2%, трикотажного полотна - на 17,9%, текстильных материалов - на 17,5%, хлопка - на 11,8%, готовых текстильных изделий - на 11,5%, химических нитей - на 9,1%, химических волокон - на 4,8%.