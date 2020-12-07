Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 11 месяцев упала на 11,7%

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за январь - ноябрь снизилась на 11,67%, до 719,1 млрд руб., следует из материалов банка.

При этом в ноябре банк заработал чистую прибыль в размере 78 млрд руб., рост составил 4,4% в годовом выражении. Рентабельность капитала за месяц составила 20,2%, а рентабельность активов - 2,9% в годовом выражении.

Кредиты населению за январь - ноябрь выросли на 16,2%, компаниям - на 15,7%. Объем средств физических лиц в банке за 11 месяцев вырос на 9%, юрлиц - на 18,2%.

Чистый процентный доход банка за 11 месяцев вырос на 14,3% и составил 1,311 трлн руб. Чистый комиссионный доход вырос на 8,4%, до 454 млрд руб. в результате роста доходов от расчетных операций и эквайринга, а также доходов от операций клиентов на финансовых рынках. "В ноябре чистый комиссионный доход замедлил рост на фоне общего снижения потребительской активности в связи с пандемией", - указано в материалах банка.

Операционные расходы Сбербанка в январе - ноябре 2020 г. составили 550,9 млрд руб., увеличившись на 3,9% относительно 11 месяцев прошлого года.

Отмечается, что доходы от восстановления резервов по ссудам и переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в ноябре составили 10,1 млрд руб., что обусловлено укреплением рубля по отношению к основным валютам.