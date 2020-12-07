Россияне сократили число покупок ювелирных изделий на 24% за 11 месяцев

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Число покупок ювелирных изделий в РФ за 11 месяцев 2020 года упало на четверть. Об этом ТАСС сообщил крупнейший российский оператор фискальных данных "Платформа ОФД" (обрабатывает ежедневно по 44 млн чеков с 1 млн онлайн-касс). Исследование имеется в распоряжении ТАСС.

"Объем продаж ювелирных изделий в рознице за 11 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в денежном выражении снизился на 14%, в натуральном выражении (число покупок) - на 24%. При этом в апреле снижение продаж превышало 70%", - сообщили в компании.

Средний чек покупки составил 6970 рублей - на 14% выше, чем в прошлом году. При этом в апреле - мае он резко возрастал и был выше прошлогодних уровней на 22-23% (за одну покупку потребитель приобретал изделий на большую сумму, чем ранее). Как считают аналитики, в этом отразилась реакция населения на период турбулентности - попытка сохранить и диверсифицировать сбережения.

Как говорится в исследовании оператора фискальных данных "Такском" (имеется в распоряжении ТАСС), с 1 июня по 31 октября 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года средний чек в ювелирном магазине упал на 3%, до 15050 рублей. "Продажи в 2020 году упали на 23% по отношению к аналогичному периоду 2019 года", - сообщила компания. Основной спад пришелся на июль - по сравнению с июнем 2019 года продажи упали на 55%. Основные продажи пришлись на август - по сравнению с августом 2019 года продажи упали всего на 3,55%.

В ноябре 2020 года, по данным "Платформы ОФД", объем продаж был ниже прошлогоднего уровня на 11%. Средний чек составил 6400 рублей - на 8% выше, чем в прошлом году, и на 12% ниже, чем в октябре. За одну покупку потребитель приобретал изделий на меньшую сумму, чем ранее - это результат "черной пятницы" и ноябрьских распродаж. В октябре 2020 года в годовом сопоставлении объем продаж снизился на 7%. Средний чек покупки составил 7290 рублей - на 10% выше, чем в прошлом году, отметил оператор.

Оценка отрасли

У операторов фискальных данных статистика по объему продаж ювелирных изделий расходится с оценкой отрасли. По данным Гильдии ювелиров России (данные опроса участников рынка), продажи ювелирной отрасли в рублях выросли по сравнению с прошлым годом, по предварительной оценке, на 15%.

"Но цены на ювелирную продукцию тоже выросли где-то на 60% (оптовая цена ювелирного изделия из золота за 1 грамм - прим. ТАСС). Если цены выросли на 60%, а продажи только на 15%, значит в физических объемах мы потеряли процентов 35%. Дело в том, что зарплаты люди получают не от объема выручки, а от объема сделанной работы - сколько килограммов продукции выпустили, столько зарплаты и получили на производстве. Таким образом, физические объемы упали на 35% - на 35% упали доходы людей, работающих в отрасли", - сказал ТАСС генеральный директор ассоциации "Гильдия ювелиров России" Эдуард Уткин.