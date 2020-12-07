Россияне за январь - сентябрь сократили расходы в среднем на 15,2 тыс. руб.

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Россияне за январь - сентябрь 2020 года в среднем сократили расходы на 15,2 тыс. руб., говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, который имеется в распоряжении ТАСС. Сильнее всего ограничили себя жители Москвы, сократив общие траты за девять месяцев на 49,3 тыс. руб.

"Доходы россиян в 2020 году продолжили сокращаться под давлением коронакризиса, однако в отдельных регионах доходы увеличились наперекор пандемии. В 15 субъектах номинальный прирост доходов составил более 10 тыс. руб. совокупно за девять месяцев, достигнув максимальных 51,7 тыс. руб. в Ямало-Ненецком автономном округе. В то же время карантинные ограничения способствовали сокращению потребления - россияне за январь - сентябрь в среднем ужали расходы на 15,2 тыс. руб., сильнее всего "затянули пояса" жители Москвы, сократив общие траты за девять месяцев на 49,3 тыс. руб.", - говорится в исследовании.

Существеннее всего номинальные денежные доходы населения выросли в традиционно богатом нефтегазовом Ямало-Ненецком автономном округе - на 51,7 тыс. руб. совокупно за девять месяцев по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, указывается в исследовании. За ним следуют Чукотский автономный округ (+42,5 тыс. руб.), Мурманская область (+40,7 тыс. руб.), Сахалинская область (+25,7 тыс. руб.), Ненецкий автономный округ (+23,7 тыс. руб.), Магаданская область (+22,2 тыс. руб.), Республика Коми (+18,2 тыс. руб.), Камчатский край (+18 тыс. руб.), Амурская область (+14,5 тыс. руб.), замыкает десятку регионов-лидеров по росту доходов Санкт-Петербург (+13,5 тыс. руб.).

Денег стало меньше

Однако, по данным FinExpertiza, во многих регионах денег на руках у населения стало существенно меньше по сравнению с прошлым годом. "Самые ощутимые финансовые потери понесло население Подмосковья - среднестатистический житель региона недосчитался в общей сложности 19,9 тыс. руб. за девять месяцев. Также сильно упали доходы населения в Свердловской области (-12,4 тыс. руб.), Дагестане (-9,6 тыс. руб.), Северной Осетии (-9,4 тыс. руб.), Тюменской (-8,5 тыс. руб.) и Омской области (-8,1 тыс. руб.), Башкортостане (-7,8 тыс. руб.), Хабаровском крае (-6,7 тыс. руб.), Карачаево-Черкесии (-5,6 тыс. руб.) и Липецкой области (-5,5 тыс. руб.)", - говорится в исследовании.

"Существеннее всего траты на товары и услуги уменьшили москвичи - за девять месяцев они суммарно недоплатили по сравнению с прошлым годом 49,3 тыс. руб. За ними в рейтинге самых экономных следуют жители Магаданской области (урезали траты на 47,8 тыс. руб.) и Ямало-Ненецкого автономного округа (-42 тыс. руб.), Якутии (-30 тыс. руб.), Свердловской области (-29 тыс. руб.), Приморского края (-23,4 тыс. руб.), Московской области (-23,36 тыс. руб.), Санкт-Петербурга (-22,8 тыс. руб.), Ханты-Мансийского автономного округа (-22,2 тыс. руб.) и Хабаровского края (-21,5 тыс. руб.)", - отмечается в исследовании.