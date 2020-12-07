МУРМАНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Уровень безработицы в Мурманской области за последние два месяца сократился на 2,5%. Об этом в понедельник сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе оперативного совещания.

"Мы проанализировали последние два месяца динамику снижения численности безработных в Мурманской области, и уровень безработных снизился на 2,5%. Это значит, что число людей, которые не имеют работу, уменьшилось на 1 500 человек. Это принципиально важно", - сказал Чибис.

По информации министерства труда и социального развития Мурманской области, за 11 месяцев 2020 года в службу занятости населения региона за содействием в трудоустройстве обратились почти 42 тыс. человек, что на 38% выше показателя прошлого года. Пик роста числа зарегистрированных безработных в регионе наблюдался в конце сентября. Тогда более 12 тыс. человек нуждались в работе, а уровень безработицы составлял 2,9%.