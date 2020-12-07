Расходы бюджета на нацпроекты с начала года исполнили на 78,1%

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Исполнение расходов бюджета РФ на национальные проекты за январь - ноябрь, по предварительным данным, составило 78,1%, или 1,75 трлн руб., сообщает Минфин.

"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов - по состоянию на 1 декабря 2020 года - составило 1,75 трлн рублей или 78,1% от плановых бюджетных назначений", - говорится в сообщении.

Лидерами по исполнению расходов на 1 декабря являются нацпроекты "Демография" (90,5%), "Жилье и городская среда" (88,2%) и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (84%). В пятерку самых эффективных проектов по исполнению расходов также входит "Производительность труда и поддержка занятости" (81,9%), "Здравоохранение" (78,9%), "Наука" (78,1%), "Культура" (76,6%), "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (77,6%). Самые низкие показатели - у Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) (69,5%), нацпроектов "Международная кооперация и экспорт" (67,2%), "Образование" (64,4%), "Экология" (61,5%), "Цифровая экономика" (41,2%).