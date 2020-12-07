Ozon будет доставлять заказы сторонних интернет-магазинов

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Интернет-платформа Ozon предоставит свои пункты выдачи заказов сторонним интернет-магазинам. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Логистическая сеть Ozon сейчас имеет достаточные мощности, чтобы доставлять заказы сторонних интернет-магазинов своими силами", - отметили в компании, добавив, что новый формат доставки - это прежде всего возможность дополнительного дохода для логистических партнеров на "последней миле".

"Именно они являются драйверами развития для нашего логистического маркетплейса, который мы запустили год назад", - сказали в Ozon.

Cо своими продавцами Ozon работает по двум схемам: доставляет заказы со склада Ozon (так называемая схема FBO) или со склада самого продавца - модель FBS (Fulfillment by Seller). Для сторонних интернет-магазинов будет доступна вторая модель доставки, то есть только со склада самого интернет-магазина.

"Этот сервис работает и останется в рамках направления логистики Ozon", - сообщили в компании, отвечая на вопрос, думает ли Ozon над созданием собственной логистической компании.

Ozon доставляет заказы порядка 18 тыс/ своих продавцов. У компании более 4,5 тыс. пунктов выдачи заказов, 80% из которых являются партнерскими.