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ФТС с начала года снизила перечисления в бюджет на 19,29%

Они составили 4,177 трлн руб.

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России за январь - ноябрь 2020 года снизила перечисления в федеральный бюджет на 19,29% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 4 трлн 176,9 млрд руб. Об этом говорится в сообщении службы.

При этом в ноябре сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 346,9 млрд руб., добавили в ФТС.

Прогнозное задание для ФТС по сбору доходов в бюджет на 2020 год составляет 5,48 трлн руб. По итогам 2019 года таможенники перечислили в бюджет РФ 5,729 трлн руб., что на 5,51% меньше, чем годом ранее.

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