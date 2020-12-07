Транспортировку нефти по участку нефтепровода "Дружба" остановили на сутки

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. "Транснефть" на сутки приостановила транспортировку нефти по участку нефтепровода "Дружба" Михалки - Броды в направлении Венгрии и Словакии из-за прокачки сырья на Мозырский НПЗ из Одессы. Об этом сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"На сутки остановлен участок Михалки - Броды (направление на Венгрию и Словакию) из-за плановой прокачки нефти из нефтепровода Одесса - Броды на Мозырь", - сказал он.

Прокачка нефти в направлении Венгрии и Словакии на время приостановки участка Михалки - Броды может быть обеспечена за счет ранее созданных запасов нефти.