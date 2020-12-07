МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Сбербанк предоставит "Камазу" льготное финансирование в рамках программы Минпромторга по поддержке автопрома на сумму до 10 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"Сбербанк и ПАО "Камаз" достигли соглашения о заключении кредитных договоров с предельным лимитом финансирования до 10 млрд рублей. Средства предоставляются в рамках программы Минпромторга по поддержке автопрома и будут использованы для изготовления и поставок автомобильной техники в 2020 году", - указано в сообщении.

Первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин, слова которого приводятся в сообщении, отмечает, что ставка по кредитам составит 0% за счет компенсации Минпромторгом из федерального бюджета, а предоставленное финансирование позволит обеспечить занятость и загрузку производства как самого производителя, так и его контрагентов.

Помимо Сбербанка, кредитную линию на 5,5 млрд руб. на срок до декабря 2022 года "Казаму" также открыл банк "Ак Барс".

"Ак Барс Банк открыл кредитную линию для ПАО "Камаз" на 5,5 млрд рублей на поставку автомобильной техники. Кредит под 0% предоставлен в рамках реализации программы поддержки автопроизводителей", - говорится в сообщении "Ак Барса".