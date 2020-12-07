Еще почти 2 тыс. школ с 1 января получат субсидии на горячее питание для младших классов

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Еще почти 2 тыс. школ с 1 января будут получать субсидию на организацию горячего питания для учеников начальных классов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Уже с 1 января еще почти 2 тыс. школ будут получать федеральную субсидию на организацию горячего питания для учеников начальных классов", - сказал он на совещании с вице-премьерами в понедельник. По его словам, "необходимые для этого изменения в правила предоставления субсидии подготовлены, работа продолжается".

"С начала учебного года все регионы получили федеральные средства на обеспечение детей горячим питанием в учебных заведениях, где такая возможность есть. Сейчас это 38 тысяч школ по всей стране, а нужно, чтобы это было во всех образовательных организациях", - указал глава кабинета министров.

Мишустин напомнил, что бесплатное горячее питания для школьников начальных классов поэтапно вводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Премьер обратил внимание на то, что "регионам такая задача была поставлена".

По его словам, "необходимые для этого изменения в правила предоставления субсидии подготовлены, работа продолжается". "Субъекты Российской Федерации должны привести все оставшиеся школы в соответствие с требованиями, чтобы в полном объеме получать государственную поддержку, тем более что таких образовательных организаций менее одного процента", - указал премьер-министр.