Кабмин выделил аграриям 920 млн рублей компенсаций за ущерб от ЧС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Правительство России выделило сельхозпроизводителям 920 млн рублей компенсаций для возмещения ущерба из-за чрезвычайных ситуаций. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник.

"Правительство выделило более 920 млн рублей на выплату компенсаций аграриям, которые понесли ущерб из-за чрезвычайных ситуаций. Это были различные стихийные бедствия - заморозки, наводнения, засуха. Таким регионам направим межбюджетные трансферты, чтобы компенсировать убытки аграриям", - сказал он.

Вопрос о покрытии этих убытков рассматривался на заседании кабмина 3 декабря. Речь шла о распределении межбюджетных трансфертов на компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям, обеспечившим страховую защиту своих имущественных интересов, связанных с производством сельскохозяйственной продукции, ущерба от чрезвычайных ситуаций природного характера в 2020 году.

В кабмине тогда отметили, что мера направлена на восстановление материально-технической базы пострадавших сельскохозяйственных товаропроизводителей и повышение их финансовой устойчивости, а также обеспечение подготовки и своевременного проведения весенних полевых работ в 2021 году.