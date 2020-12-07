В Росатоме предложили установить малые плавучие АЭС ряду зарубежных стран

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" предложила ряду зарубежных стран установить плавучие атомные электростанции малой мощности. Об этом говорится в сообщении правительства РФ.

"Мы только начали строить атомные блоки. Предложения по установке плавучих блоков "Росатомом" сделаны ряду зарубежных государств. Понятно, что одного блока, чтобы мы продавали такие модули, недостаточно. А их дальнейшее тиражирование создает возможность для России открыть еще одну рыночную нишу, на которой пока еще никого нет", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

В настоящее время Росатом предлагает схему энергоснабжения одного из самых крупных медно-золотых месторождений - Баимского горно-обогатительного комбината на Чукотке с помощью установки четырех модернизированных плавучих энергоблоков с реакторной установкой РИТМ-200 и резервного малого плавучего энергоблока для обеспечения циклической замены на время перегрузки и ремонта.