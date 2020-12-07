"Россети" и СО ЕЭС перевели подземные энергообъекты в Сколково на дистанционную работу

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Группа "Россети" и Системный оператор ЕЭС перевели на дистанционное управление подземные подстанции "Сколково" и "Союз". Об этом сообщил Telegram-канал группы.

"Технология внедрена на подстанциях 220 кВ "Сколково" и "Союз" (общая мощность - 252 МВА), которые расположены на глубине 12 м и 19 м. Объекты являются центрами питания интеллектуальной распределительной сети "Сколково", - говорится в сообщении.

Проект реализован "Россети ФСК ЕЭС" совместно с Системным оператором ЕЭС.

Перевод ключевых центров питания на дистанционное управление дает возможность дополнительно повысить надежность системы - минимизировать риск ошибок персонала, уменьшить до десяти раз время проведения оперативных переключений, уточнили в группе.

Для электроснабжения Сколково применены решения адаптивной сети, которые позволяют гибко менять режимы работы в зависимости от уровня потребления, обеспечивать "умный" учет электроэнергии, оперативно реагировать на любые нештатные ситуации, встраивать в существующую схему альтернативные источники энергии. Кроме подстанций компания "Россети ФСК ЕЭС" ранее построила для электроснабжения Сколково 66 энергообъектов (трансформаторных подстанций, распределительных и соединительных пунктов), проложила более 323 км кабельных линий.

В числе потребителей - технопарк "Сколково" институт "Сколтех", R&D-подразделения "Сибур холдинга", ГК "Ренова", ТМК, "Трансмашхолдинга" и "Татнефти", диагностический корпус Московского международного медицинского кластера, дата-центр Сбербанка. Также обеспечены электроэнергией жилые кварталы (24 многоквартирных дома, 41 таунхаус и 80 коттеджей), мультимодальный пересадочный узел "Инновационный центр", сеть зарядных станций для электромобилей (38 точек), пояснили в "Россетях".

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в 2018 г. одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье" и "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.