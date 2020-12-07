Чернышенко представил коллективу "Роснано" нового главу компании

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в понедельник представил коллективу "Роснано" нового руководителя Сергея Куликова, избранного председателем правления УК "Роснано" согласно директиве правительства России. Об этом сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера

Вице-премьер напомнил, что президент России Владимир Путин обозначил пять национальных целей, согласно которым необходимо настроить деятельность всех институтов развития, в том числе "Роснано". Кроме того, глава государства определил передовую инновационную деятельность одним из государственных приоритетов.

"Инновационная научно-исследовательская деятельность, разработка наноматериалов и создание передовой продукции - все эти направления должны обеспечить эффект синергии и соответствовать национальным целям и задачам, которые стоят перед государством", - заявил Чернышенкро.

Он также отметил необходимость активного взаимодействия компании с учреждениями высшего образования в части подготовки кадров для успешного внедрения прикладных решений в практическую деятельность. "Нужно, чтобы во главе угла было внедрение прикладных решений. И здесь должна быть серьезная связка с образованием. Кадры понадобятся во всех направлениях, поэтому важна квалифицированная постановка задачи высшей школе. Для внедрения разработок и эффективного управления нам необходимы подготовленные специалисты", - добавил вице-премьер.

Амбициозные цели

В своем выступлении Чернышенко также отметил, что сегодня перед "Роснано" стоят серьезные вызовы и амбициозные цели. "В ближайшее время компании необходимо сформировать рабочий сценарий внедрения нанотехнологий во все отрасли экономики. Сергей Александрович [Куликов] знаком с инновационными, передовыми научно-технологическими и промышленными проектами в области новых материалов, энергии и матмоделирования. А все это является основным фокусом "Роснано". И главное - имеет серьезный опыт работы на результат", - отметил вице-премьер, напомнив, что Куликов много лет работал в госкорпорации "Ростех", где руководил в том числе радиоэлектронным кластером и компанией "РТ-Развитие бизнеса".

В ответном слове Куликов сообщил, что декабрь он планирует посвятить знакомству с командой, партнерами и активами.

"В нашем распоряжении один из лучших инвестиционных инструментов страны, не хотелось бы забивать микроскопом "гвозди", а работать на пользу для экономики через повышение эффективности нацпроектов, инвестпрограмм естественных монополий и городов", - подчеркнул он.

"Наша задача - продолжить заданный курс, усилив ряд направлений работы. Надо развить и усовершенствовать сделанное, создать новые продукты, работать на опережение. Будем придерживаться курса на формирование стратегического научно-технического задела и поддержание отечественного технологического суверенитета. Сразу могу сказать, работы у нас впереди очень много", - заявил Куликов.