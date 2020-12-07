В Госдуме просят Минцифры прекратить реорганизацию отраслевых вузов

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи направил обращения главе Минцифры Максуту Шадаеву и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с просьбой прекратить реорганизацию подведомственных Россвязи вузов, признав ее несостоятельной. Об этом в понедельник сообщил председатель комитета Александр Хинштейн.

Ранее стало известно, что Россвязь хочет преобразовать Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича (СПбГУТ), Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) и Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) в филиалы Московского технического университета связи и информатики.

"Комитет рассмотрел ситуацию, внимательно обсудил. Реализация этого плана [оптимизации] приведет к утрате имеющегося образовательного потенциала. Фактической ликвидации самостоятельных вузов, каждый из которых является крупнейшим межрегиональным научно-образовательным центром. Все эти вузы высокоэффективны, выпускники имеют большую востребованность на рынке труда - 80-90% из них сразу же устраиваются по специальности, - цитирует Хинштейна пресс-служба "Единой России". - По итогам заседания направлено обращение в адрес министра цифрового развития Максута Шадаева и вице-премьера Дмитрия Чернышенко".

По словам парламентария, единороссы и профильный думский комитет считают недопустимыми такие подходы, когда решения, затрагивающие интересы всей отрасли, рассматриваются "келейно, без подключения общественности, профессионального обсуждения, втайне от парламента". "По нашему мнению, руководство упраздненной Россвязи пытается, что называется, запрыгнуть в последний вагон, воспользоваться переходным этапом. Действия Россвязи впрямую противоречат проводимой в стране государственной политике и поставленной президентом задаче об определении цифровой трансформации в качестве национальной идеи развития до 2030 года. Мы убеждены, что в условиях всестороннего развития цифровых и информационных технологий профильные вузы нужно не сокращать, напротив, увеличивать их число и объемы подготовки кадров, необходимых для отрасли", - добавил Хинштейн.