Эксперт: страховой рынок получит преимущества от внедрения цифрового рубля

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Участники страхового рынка получат очевидные преимущества от внедрения цифрового рубля. Такое мнение ТАСС высказала заместитель генерального директора по развитию бизнеса "Страхового дома ВСК" Ольга Сорокина, указав, что ВСК готов участвовать в пилотном проекте по внедрению цифровой валюты.

"ВСК приветствует эту инициативу ЦБ по цифровизации российской экономики и готов участвовать в пилотном проекте. Мы видим большую пользу от внедрения цифрового рубля. Например, в сокращении транзакционных издержек компании за счет минимизации количества посредников при платежах. Цепочка посредников от клиента к поставщику может видоизмениться, что ускорит проведение операций и станет дополнительным преимуществом и для клиента", - отметила Сорокина.

По ее словам, это может способствовать снижению и операционных издержек, которые возникают при взаиморасчетах с партнерами, когда процесс поступления денежных средств затягивается по каким-то техническим причинам.

"Моментальный платеж решит эти проблемы. Предусмотренный "бесшовный переход" положительно отразится на качестве получаемых данных, снизятся риски мошенничества. Централизация и контроль регулятора обеспечат безопасность операций для клиента. Большое значение имеет возможность проведения моментальных платежей с использованием цифрового рубля в офлайн-режиме, без доступа к сети интернет", - сообщила Сорокина.

В середине октября 2020 года ЦБ в своем докладе представил концепцию цифрового рубля. Он будет иметь форму уникального цифрового кода, который хранится на специальном электронном кошельке, а передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. Цифровой рубль будет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем и сможет широко использоваться населением, бизнесом и государством в платежной сфере, обеспечив простоту расчетов, их высокую скорость, низкие издержки и высокую надежность.