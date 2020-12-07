Министерская встреча ОПЕК+ пройдет 4 января

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Министерская встреча ОПЕК+ состоится 4 января 2021 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее министры ОПЕК+ договорились проводить заседания альянса ежемесячно, чтобы подтверждать план по увеличению добычи нефти на следующий месяц в объеме 500 тыс. баррелей в сутки. В кабмине РФ подтвердили, что встреча запланирована на эту дату.

На встрече 3 декабря министры стан альянса договорились постепенно наращивать добычу нефти с 1 января 2021 года. Механизм предполагает рост предложения не более чем на 500 тыс. баррелей в сутки в месяц. Всего страны альянса намерены восстановить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки.